Xperi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xperi liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xperi die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xperi 0.080 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 80.2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 8.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 87.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch