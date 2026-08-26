Xpeng zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xpeng hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.21 USD gegenüber -0.070 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 2.90 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.53 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch