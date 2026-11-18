Xpeng hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.60 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2.85 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch