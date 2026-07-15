XPeng plant weltweiten Marktstart für humanoiden Roboter IRON - Aktie gefragt

XPeng will die IRON-Produktion bis Jahresende auf über 1'000 Einheiten steigern

Der globale Verkaufsstart des humanoiden Roboters ist für 2027 geplant

Konkurrenz für Tesla

Die Aktie von XPeng gewinnt im vorbörslichen NYSE-Handel am Mittwoch zeitweise 3,74 Prozent auf 13,90 US-Dollar, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, der chinesische Elektroautobauer plane den weltweiten Verkaufsstart seines humanoiden Roboters IRON für kommendes Jahr. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen soll die monatliche Produktionskapazität von IRON bis Ende dieses Jahres auf mehr als 1'000 Einheiten steigen, bevor 2027 der globale Rollout folgt.

Erst eigene Filialen, dann internationale Märkte

Die Pläne sehen dabei offenbar vor, dass IRON zunächst im ersten Quartal 2027 als Verkaufsassistent in XPengs eigenen Filialen in China zum Einsatz kommen soll, bevor der Service im weiteren Jahresverlauf auf Standorte im Ausland ausgeweitet wird. Der Schritt ist Teil der Strategie des Unternehmens, sich neben dem Kerngeschäft mit Elektroautos zu einem Anbieter sogenannter physischer KI zu entwickeln, ähnlich wie es Tesla und andere Autohersteller mit Technologiefokus anstreben.

Konzernchef treibt Skalierung persönlich voran

XPeng-Chef He Xiaopeng hatte im Juni die operative Leitung des Robotik-Geschäftsbereichs persönlich übernommen, um die Serienproduktion von IRON bis zum Jahresende voranzutreiben. Als Fertigungsgrundlage dient eine im Februar begonnene, rund 110'000 Quadratmeter grosse Produktionsstätte im Stadtbezirk Tianhe in Guangzhou, die vom Prototypenbau bis zur Grossserienfertigung die gesamte Wertschöpfungskette abdecken soll. Langfristig strebt XPeng nach eigenen Angaben eine jährliche Produktionskapazität von einer Million IRON-Einheiten bis zum Jahr 2030 an.

Ob sich die ambitionierten Stückzahlen tatsächlich erreichen lassen, dürfte sich vor allem am geplanten Produktionsstart Ende dieses Jahres zeigen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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