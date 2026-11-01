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01.11.2026 04:50:20
XPeng October Vehicle Deliveries Rise 20% As Overseas Sales Surge And Robotaxi Ambitions Advance
(RTTNews) - Chinese electric vehicle maker XPeng Inc. (XPEV, 9868.HK) reported strong delivery growth in October 2026, delivering 50,237 vehicles, a 20% increase year-over-year, supported by robust domestic demand and rapidly expanding overseas sales.
Monthly overseas deliveries climbed 166% year-over-year to 13,326 units, underscoring XPeng's accelerating global expansion strategy and growing presence in international EV markets.
XPeng also strengthened its product lineup with the official launch of the XPENG L05 in mainland China during October. The company said customer deliveries of the new model are scheduled to begin on November 1, 2026, providing an additional growth driver heading into the final months of the year.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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