XPeng-Aktie und VW-Aktie profitieren: XPeng und VW arbeiten gemeinsam an Ladeinfrastruktur in China

Wie die Unternehmen am Montag mitteilten, werden sie gemeinsam mehr als 20.000 Ladesäulen in 420 Städten in China errichten. Die leistungsstarken, flüssigkeitsgekühlten Superschnellladesäulen sollen sowohl Kunden von XPeng als auch von Volkswagen

Mit dem Schritt vertiefen die Unternehmen ihre Partnerschaft. Die Gewinne von XPeng wurden im vergangenen Jahr durch robuste Einnahmen aus der technischen Zusammenarbeit mit Volkswagen angekurbelt. Die Bruttomarge des chinesischen Unternehmens fiel in den ersten drei Quartalen 2024 jeweils zweistellig aus.

Die Aktie von XPeng stieg am Montag in Hongkong bis zum Handelsschluss um 3,13 Prozent auf 46,10 HKD. Im vorbörslichen Handel an der NYSE legt der XPeng-ADR zeitweise um 1,96 Prozent auf 11,94 US-Dollar zu. Für die Vorzugsaktie von Volkswagen geht es im XETRA-Handel zeitweise um 1,94 Prozent nach oben auf 88,50 Euro.

Von Jiahui Huang

DOW JONES