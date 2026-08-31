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31.08.2026 20:27:13

Xpeng Aktie News: Xpeng wird am Montagabend ausgebremst

Xpeng Aktie News: Xpeng wird am Montagabend ausgebremst

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 11,39 USD.

Xpeng
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Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 11,39 USD nach. Die Xpeng-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,35 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,50 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 271'004 Stück gehandelt.

Bei 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 147,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 11,07 USD. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 2,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xpeng am 24.08.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xpeng einen Umsatz von 2.53 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 24.11.2026 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,252 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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