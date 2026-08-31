Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Nachmittag schwächer

Die Xpeng-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 11,43 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Xpeng-Aktie bis auf 11,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 11,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 140'733 Xpeng-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 59,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 24.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ein EPS von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.53 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.90 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2026 -2,252 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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