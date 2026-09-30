Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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30.09.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Kursplus
Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 9,62 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 9,62 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Xpeng-Aktie bei 9,68 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,64 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 556'044 Xpeng-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 193,45 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2026 bei 9,44 USD. Mit einem Kursverlust von 1,87 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 24.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ein EPS von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.90 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2026 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -2,661 CNY je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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Xpeng am 30.09.2026
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