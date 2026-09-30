Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag mit Aufschlag

Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 9,65 USD. Die Xpeng-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,68 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,64 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 239'256 Xpeng-Aktien.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 192,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2026 bei 9,44 USD. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 2,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Am 24.08.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Xpeng hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,07 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.90 Mrd. USD – ein Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -2,661 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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