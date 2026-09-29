Xpeng Aktie News: Xpeng gibt am Abend ab

Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 9,51 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 9,44 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 9,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Xpeng-Aktien beläuft sich auf 1'224'839 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,23 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 197,00 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,44 USD am 29.09.2026. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 0,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent auf 2.90 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 24.11.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -2,591 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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