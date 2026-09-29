Xpeng Aktie News: Xpeng am Dienstagnachmittag schwächer

Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 9,55 USD. Im Tief verlor die Xpeng-Aktie bis auf 9,47 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 9,64 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 595'350 Xpeng-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 195,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Bei 9,47 USD erreichte der Anteilsschein am 29.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 0,84 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 24.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,81 Prozent auf 2.90 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -2,591 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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