Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochabend auf rotem Terrain

Das Papier von Xpeng gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 9,24 USD abwärts. In der Spitze büsste die Xpeng-Aktie bis auf 9,19 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,37 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 551'663 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 205,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2026 bei 9,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xpeng-Aktie mit einem Verlust von 2,60 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xpeng am 24.08.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.90 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 24.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,798 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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