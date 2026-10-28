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28.10.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 9,25 USD nach.

Xpeng
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Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 9,25 USD. Die Xpeng-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,19 USD ab. Bei 9,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 224'687 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 28,23 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 205,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2026 (9,00 USD). Abschläge von 2,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen. Am 24.08.2026 lud Xpeng zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.90 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -2,798 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 14’024.43 19.97 SMB0GU
Long 13’671.17 13.56 S2BY4U
Long 13’099.93 8.95 SPSB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Xpeng 7.58 -1.30% Xpeng

Xpeng am 28.10.2026

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