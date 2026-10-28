Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 9,25 USD. Die Xpeng-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,19 USD ab. Bei 9,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 224'687 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 28,23 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 205,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2026 (9,00 USD). Abschläge von 2,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen. Am 24.08.2026 lud Xpeng zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.90 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -2,798 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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