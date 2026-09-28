Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 10,00 USD. Im Tief verlor die Xpeng-Aktie bis auf 9,98 USD. Bei 10,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 462'526 Xpeng-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD an. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 182,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2026 (9,98 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xpeng am 24.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 2.90 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 2.53 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 24.11.2026 gerechnet.

In der Xpeng-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -2,591 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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