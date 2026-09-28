Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr fiel die Xpeng-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,06 USD ab. In der Spitze fiel die Xpeng-Aktie bis auf 10,02 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 10,05 USD. Zuletzt wurden via New York 174'085 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 64,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,02 USD ab. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 0,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 24.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,07 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2026 -2,591 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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