Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit grünen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 11,47 USD. Der Kurs der Xpeng-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,73 USD zu. Mit einem Wert von 11,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 355'252 Xpeng-Aktien.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 59,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.08.2026 bei 11,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 24.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.90 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2026 präsentieren.

In der Xpeng-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -2,236 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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