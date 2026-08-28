Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 11,58 USD. Im Tageshoch stieg die Xpeng-Aktie bis auf 11,73 USD. Bei 11,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 170'683 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,23 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 143,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,07 USD ab. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 4,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xpeng am 24.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.90 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 24.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,236 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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