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27.11.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Aufschlag
Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 9,28 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 3,2 Prozent auf 9,28 USD zu. Die Xpeng-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,38 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'155'337 Xpeng-Aktien.
Bei einem Wert von 21,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2025). Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 136,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2026 (8,02 USD). Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 13,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Xpeng seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Am 16.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xpeng ein Ergebnis je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.60 Mrd. USD – ein Plus von 26,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,082 CNY je Xpeng-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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