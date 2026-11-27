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27.11.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xpeng. Zuletzt konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,2 Prozent auf 9,28 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 9,28 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Xpeng-Aktie sogar auf 9,38 USD. Bei 9,35 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 491'381 Xpeng-Aktien.
Am 29.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,99 USD an. Gewinne von 136,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,02 USD. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 13,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xpeng am 16.11.2026 vor. Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Xpeng hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.03.2027 erwartet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,082 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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