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27.08.2026 20:27:13

Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagabend mit Abschlägen

Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 11,35 USD.

Xpeng
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Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 3,1 Prozent auf 11,35 USD nach. Die grössten Abgaben verzeichnete die Xpeng-Aktie bis auf 11,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,51 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 436'113 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 148,72 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.08.2026 Kursverluste bis auf 11,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 2,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 24.08.2026 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,81 Prozent auf 2.90 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Xpeng-Verlust in Höhe von -2,108 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: helloabc / Shutterstock.com
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