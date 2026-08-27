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27.08.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag billiger

Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag billiger

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 11,38 USD nach.

Xpeng
9.18 CHF -4.04%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,9 Prozent auf 11,38 USD. Die Xpeng-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,37 USD nach. Mit einem Wert von 11,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 184'248 Xpeng-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,23 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 148,18 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,07 USD am 26.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,73 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie. Am 24.08.2026 lud Xpeng zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,07 USD je Aktie erzielt worden. Xpeng hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.90 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --2,108 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: helloabc / Shutterstock.com
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