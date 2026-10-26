Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Abschlägen

Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 9,10 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Xpeng-Aktie bei 9,04 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 576'856 Xpeng-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 28,23 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 210,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,01 USD erreichte der Anteilsschein am 23.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 1,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 24.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.90 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 24.11.2026 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,804 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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