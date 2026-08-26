Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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26.08.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend stärker
Die Aktie von Xpeng zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 11,77 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Xpeng-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 11,77 USD. In der Spitze gewann die Xpeng-Aktie bis auf 12,07 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 667'933 Xpeng-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 139,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.08.2026 (11,07 USD). Mit Abgaben von 5,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xpeng ein Ergebnis je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.90 Mrd. USD – ein Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 24.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.
Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,020 CNY einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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