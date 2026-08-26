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26.08.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Xpeng legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 11,82 USD.

Xpeng
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Um 16:28 Uhr sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 11,82 USD zu. Im Tageshoch stieg die Xpeng-Aktie bis auf 12,07 USD. Bei 11,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 401'595 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 28,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 138,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,07 USD. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 6,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Am 24.08.2026 lud Xpeng zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.90 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.11.2026 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --2,020 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: helloabc / Shutterstock.com
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