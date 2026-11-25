Das Papier von Xpeng gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 8,98 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Xpeng-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,61 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'057'119 Xpeng-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.11.2025 bei 21,99 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 145,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,02 USD fiel das Papier am 21.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,64 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Xpeng veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Xpeng vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 3.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Xpeng-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.03.2027 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,142 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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