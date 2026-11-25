Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 8,70 USD. Die Xpeng-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,63 USD ab. Bei 8,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 400'529 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.11.2025 bei 21,99 USD. Gewinne von 152,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,02 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xpeng-Aktie 8,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Xpeng veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Xpeng-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.03.2027 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,142 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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