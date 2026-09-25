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25.09.2026 20:27:13

Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagabend im Minus

Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagabend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 10,14 USD.

Xpeng
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Der Xpeng-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 10,14 USD. Zwischenzeitlich weitete die Xpeng-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,06 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 428'654 Xpeng-Aktien.

Bei 28,23 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 64,10 Prozent niedriger. Am 25.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,06 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Am 24.08.2026 lud Xpeng zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2.90 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 2.53 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2026 veröffentlicht.

2026 dürfte Xpeng einen Verlust von -2,591 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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