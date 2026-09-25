Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 10,11 USD. Die Xpeng-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,08 USD nach. Bei 10,15 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 120'179 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,23 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 179,37 Prozent. Bei 10,08 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 0,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus. Xpeng veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.90 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,591 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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