Xpeng Aktie News: Xpeng präsentiert sich am Abend fester

Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere um 20:26 Uhr 3,9 Prozent. Bei 11,61 USD erreichte die Xpeng-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 11,14 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'059'920 Xpeng-Aktien.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 143,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus. Am 28.05.2026 äusserte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 USD gegenüber -0,07 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 1.88 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -25,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.53 Mrd. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2026 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -1,803 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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