Xpeng Aktie News: Xpeng verteuert sich am Dienstagnachmittag

Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere um 16:28 Uhr 2,4 Prozent. In der Spitze legte die Xpeng-Aktie bis auf 11,44 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,14 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 539'320 Xpeng-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,23 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 59,55 Prozent niedriger. Am 25.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 3,11 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Am 28.05.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Xpeng vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -25,49 Prozent auf 1.88 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.53 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 24.11.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,803 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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