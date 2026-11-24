Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 3,6 Prozent auf 9,00 USD zu. Die Xpeng-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,09 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,72 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'327'286 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 21,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 144,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,02 USD fiel das Papier am 21.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xpeng-Aktie 12,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie. Am 16.11.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xpeng einen Umsatz von 2.85 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2027 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -3,142 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

BYD, Xiaomi, Xpeng & Co. erobern die IAA: Chinesische Hersteller auf dem Vormarsch

XPeng plant weltweiten Marktstart für humanoiden Roboter IRON - Aktie gefragt

Aktien von BYD, XPeng und Xiaomi legen zu: Chinas E-Autohersteller senden mit Juni-Absatz neue Lebenszeichen