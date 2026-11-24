|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.11.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich
Die Aktie von Xpeng zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Xpeng-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 8,98 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 8,98 USD. Im Tageshoch stieg die Xpeng-Aktie bis auf 9,09 USD. Bei 8,72 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 600'935 Xpeng-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,99 USD) erklomm das Papier am 29.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 145,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2026 (8,02 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 10,64 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus. Am 16.11.2026 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Xpeng hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2027 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2026 -3,142 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie
BYD, Xiaomi, Xpeng & Co. erobern die IAA: Chinesische Hersteller auf dem Vormarsch
XPeng plant weltweiten Marktstart für humanoiden Roboter IRON - Aktie gefragt
Aktien von BYD, XPeng und Xiaomi legen zu: Chinas E-Autohersteller senden mit Juni-Absatz neue Lebenszeichen
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Xpeng
|
16:29
|Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Xpeng Aktie News: Hausse bei Xpeng am Montagabend (finanzen.ch)
|
15.11.26
|Ausblick: Xpeng stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.08.26
|BYD, Nio, Xpeng: Angriff chinesischer E-Autos trifft deutsche Hersteller im schwächsten Moment (Spiegel Online)
|
23.08.26
|Ausblick: Xpeng gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.08.26
|Erste Schätzungen: Xpeng öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.07.26
|Xpeng says China close to building ‘killer’ rival to Tesla Model Y (Financial Times)
|
27.05.26
|Ausblick: Xpeng legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Xpeng
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel kaum verändert. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.