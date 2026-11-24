Um 16:28 Uhr stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 8,98 USD. Im Tageshoch stieg die Xpeng-Aktie bis auf 9,09 USD. Bei 8,72 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 600'935 Xpeng-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,99 USD) erklomm das Papier am 29.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 145,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2026 (8,02 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 10,64 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus. Am 16.11.2026 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Xpeng hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2027 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2026 -3,142 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

BYD, Xiaomi, Xpeng & Co. erobern die IAA: Chinesische Hersteller auf dem Vormarsch

XPeng plant weltweiten Marktstart für humanoiden Roboter IRON - Aktie gefragt

Aktien von BYD, XPeng und Xiaomi legen zu: Chinas E-Autohersteller senden mit Juni-Absatz neue Lebenszeichen