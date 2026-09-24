Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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24.09.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Abend auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Xpeng. Zuletzt fiel die Xpeng-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,25 USD ab.
Um 20:26 Uhr ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 10,25 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 10,19 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,26 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Xpeng-Aktien beläuft sich auf 798'063 Stück.
Bei einem Wert von 28,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Gewinne von 175,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.90 Mrd. USD – ein Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 24.11.2026 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --2,591 CNY je Xpeng-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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