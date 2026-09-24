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24.09.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag leichter

Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag leichter

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 10,23 USD abwärts.

Xpeng
8.53 CHF -0.64%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 10,23 USD. Bei 10,22 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 10,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 125'317 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 28,23 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 63,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2026 (10,17 USD). Mit einem Kursverlust von 0,59 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Xpeng gewährte am 24.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,07 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.90 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2026 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,591 CNY je Xpeng-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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