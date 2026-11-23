Um 20:26 Uhr ging es für das Xpeng-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 8,0 Prozent auf 8,73 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Xpeng-Aktie bei 8,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,76 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 938'663 Xpeng-Aktien.

Am 29.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,99 USD an. Mit einem Zuwachs von 151,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,02 USD am 20.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,13 Prozent.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Xpeng liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 3.60 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2027 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -3,124 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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