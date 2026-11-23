Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 8,5 Prozent im Plus bei 8,77 USD. Die Xpeng-Aktie legte bis auf 8,89 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 8,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 460'054 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Am 29.11.2025 markierte das Papier bei 21,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 150,74 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2026 auf bis zu 8,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xpeng am 16.11.2026. Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 3.60 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 2.85 Mrd. USD umsetzen können.

Am 23.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,124 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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