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23.10.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagnachmittag stärker
Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 9,21 USD.
Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 9,21 USD. Kurzfristig markierte die Xpeng-Aktie bei 9,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 9,37 USD. Bisher wurden via New York 502'001 Xpeng-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 206,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,01 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Xpeng-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ein EPS von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.53 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -2,804 CNY ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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