Xpeng Aktie News: Xpeng verbilligt sich am Abend

Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 10,30 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 10,27 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 10,31 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 511'008 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Bei 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 63,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2026 Kursverluste bis auf 10,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.90 Mrd. USD – ein Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -2,591 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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