Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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23.09.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Mittwochnachmittag südwärts
Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 10,31 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 10,31 USD. Die Xpeng-Aktie sank bis auf 10,28 USD. Bei 10,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 185'654 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 28,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 173,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Bei 10,17 USD fiel das Papier am 16.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 1,41 Prozent sinken.
Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 24.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,07 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 2.90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 24.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,591 CNY je Xpeng-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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