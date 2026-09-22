Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.09.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng verzeichnet am Abend kaum Ausschläge
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Xpeng. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Xpeng-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 10,46 USD.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die Xpeng-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 10,46 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xpeng-Aktie bisher bei 10,62 USD. In der Spitze büsste die Xpeng-Aktie bis auf 10,40 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,55 USD. Zuletzt wurden via New York 434'017 Xpeng-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 169,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 10,17 USD. Mit einem Kursverlust von 2,82 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 24.08.2026 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Xpeng vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 2.90 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 2.53 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 vorlegen.
2026 dürfte Xpeng einen Verlust von -2,591 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie
XPeng plant weltweiten Marktstart für humanoiden Roboter IRON - Aktie gefragt
Aktien von BYD, XPeng und Xiaomi legen zu: Chinas E-Autohersteller senden mit Juni-Absatz neue Lebenszeichen
Aktien von Xpeng und VW uneins: Kauf eines VW-Werks in Europa könnte Expansion beschleunigen
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Xpeng
|
20:27
|Xpeng Aktie News: Xpeng verzeichnet am Abend kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
16:29
|Xpeng Aktie News: Xpeng präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
27.08.26
|BYD, Nio, Xpeng: Angriff chinesischer E-Autos trifft deutsche Hersteller im schwächsten Moment (Spiegel Online)
|
23.08.26
|Ausblick: Xpeng gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.08.26
|Erste Schätzungen: Xpeng öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.07.26
|Xpeng says China close to building ‘killer’ rival to Tesla Model Y (Financial Times)
|
27.05.26
|Ausblick: Xpeng legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Xpeng
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schwächer -- SMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.