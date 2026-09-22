Xpeng Aktie News: Xpeng verzeichnet am Abend kaum Ausschläge

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die Xpeng-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 10,46 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xpeng-Aktie bisher bei 10,62 USD. In der Spitze büsste die Xpeng-Aktie bis auf 10,40 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,55 USD. Zuletzt wurden via New York 434'017 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 169,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 10,17 USD. Mit einem Kursverlust von 2,82 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 24.08.2026 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Xpeng vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 2.90 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 2.53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 vorlegen.

2026 dürfte Xpeng einen Verlust von -2,591 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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