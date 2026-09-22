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22.09.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Xpeng Aktie News: Xpeng präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie von Xpeng gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 10,51 USD.

Xpeng
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Das Papier von Xpeng legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 10,51 USD. Den Tageshöchststand markierte die Xpeng-Aktie bei 10,62 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,55 USD. Zuletzt wurden via New York 198'616 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 168,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2026 (10,17 USD). Mit einem Kursverlust von 3,28 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xpeng am 24.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xpeng ein Ergebnis je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Xpeng mit einem Umsatz von insgesamt 2.90 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,81 Prozent gesteigert.

Die Xpeng-Bilanz für Q3 2026 wird am 24.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -2,591 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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