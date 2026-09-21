Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Kursverlusten

Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 10,41 USD. Bei 10,28 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,39 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 715'834 Xpeng-Aktien.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD an. Mit einem Zuwachs von 171,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,17 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,35 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 24.08.2026 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent auf 2.90 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -2,637 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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