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21.09.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Nachmittag ins Minus

Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 10,44 USD.

Xpeng
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Die Xpeng-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 10,44 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die Xpeng-Aktie bis auf 10,28 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,39 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 295'470 Xpeng-Aktien.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 28,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 170,53 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.09.2026 bei 10,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 2,59 Prozent Luft nach unten.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Am 24.08.2026 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,637 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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