Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 11,8 Prozent auf 8,28 USD. Das Tagestief markierte die Xpeng-Aktie bei 8,28 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 9,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'254'221 Xpeng-Aktien.

Am 29.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 21,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 165,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2026 bei 8,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Xpeng-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Xpeng veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.60 Mrd. USD – ein Plus von 26,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.11.2027 wird Xpeng schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Xpeng-Verlust in Höhe von -3,144 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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