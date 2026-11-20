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20.11.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng knickt am Freitagnachmittag ein
Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,1 Prozent auf 8,71 USD.
Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 7,1 Prozent auf 8,71 USD ab. In der Spitze fiel die Xpeng-Aktie bis auf 8,56 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 9,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 959'915 Xpeng-Aktien.
Am 29.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,99 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 60,39 Prozent niedriger. Bei 8,56 USD fiel das Papier am 20.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,78 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xpeng am 16.11.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.85 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 23.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 23.11.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,144 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Xpeng am 20.11.2026
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