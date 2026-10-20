Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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20.10.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng schiesst am Dienstagabend hoch
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Xpeng. Zuletzt sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 7,5 Prozent auf 9,91 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 7,5 Prozent auf 9,91 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Xpeng-Aktie bei 9,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 9,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'608'408 Xpeng-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD an. Gewinne von 185,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,19 USD ab. Mit einem Kursverlust von 7,27 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,07 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Xpeng mit einem Umsatz von insgesamt 2.90 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,81 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 24.11.2026 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Xpeng-Verlust in Höhe von -2,712 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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