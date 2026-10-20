Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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20.10.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Bullen treiben Xpeng am Nachmittag an
Die Aktie von Xpeng gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 9,72 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 5,5 Prozent auf 9,72 USD zu. Die Xpeng-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,73 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,55 USD. Bisher wurden via New York 527'886 Xpeng-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,23 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 190,58 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,19 USD. Dieser Wert wurde am 03.10.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,46 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Am 24.08.2026 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Xpeng vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 2.90 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2026 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,712 CNY je Xpeng-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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