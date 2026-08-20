Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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20.08.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 11,86 USD.
Die Xpeng-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 11,86 USD. Der Kurs der Xpeng-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,85 USD nach. Bei 12,18 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 362'290 Xpeng-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 138,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Bei 11,50 USD erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 3,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Am 28.05.2026 lud Xpeng zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,07 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -25,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.88 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.53 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 24.08.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Xpeng rechnen Experten am 24.08.2027.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,426 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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