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20.08.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 11,93 USD.

Xpeng
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Die Xpeng-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 11,93 USD. Die Xpeng-Aktie sank bis auf 11,92 USD. Bei 12,18 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 171'925 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,23 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 136,63 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.08.2026 (11,50 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 3,60 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 28.05.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 1.88 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -25,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 2.53 Mrd. USD umsetzen können.

Am 24.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.08.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -1,426 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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